Saulo Fernandes anuncia show gratuito no Parque da Cidade neste domingo (18)

Os soteropolitanos que estão procurando um bom forró pé de serra para dançar neste domingo (18), vão poder aproveitar a apresentação do cantor Saulo Fernandes no Parque da Cidade, em Salvador.



A partir das 11h, o artista vai levar para o palco do anfiteatro músicas que marcaram os nordestinos, além de juntar os admiradores com roupa junina para dançar os clássicos do forró.



O cantor, que é natural de Barreiras, compartilhou no storie do Instagram os detalhes do evento. Durante a semana, Saulo já tinha dado pistas de que iria se apresentar em Salvador para cantar músicas juninas.