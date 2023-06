Saulo leva multidão ao Parque da Cidade neste domingo (18)

Saulo no Arraiá da Pipoca. Crédito: Paula Froes/CORREIO

Nem o céu nublado fez com que a multidão que foi ver Saulo Fernandes no Parque da Cidade neste domingo (18) perdesse a alegria. No “Arraiá da Pipoca”, show gratuito que lotou o anfiteatro do Parque da Cidade, em Salvador, o cantor deu voz a sucessos do forró das épocas mais variadas, como Eu Só Quero Um Xodó, de Dominguinhos, e Cobertor, da banda Ara Ketu. O evento teve a presença de um intérprete de Libras, que traduziu as canções para a Língua Brasileira de Sinais.

Segundo Saulo, sua intenção com o show foi trazer um pouco do carnaval para os festejos juninos, mas sem sair do ritmo tradicional da época. “Eu quis fazer um arraial da pipoca, em que as pessoas que sentissem aquela energia do carnaval pudessem sentir também na época do São João. Eu acho o São João uma delícia, é uma época que eu gosto muito. Então eu estou cantando sorrindo, é muito importante para mim e eu adoro esse repertório”, disse Saulo ao CORREIO.

E deu certo: com chapéus de palha e camisas quadriculadas sendo avistados por todos os cantos e os pés movendo-se no ritmo do forró, a união com o carnaval ainda estava presente a todo o tempo. Isso aconteceu tanto pelas músicas comuns às duas épocas, como Frevo Mulher, de Zé Ramalho, como a partir das rodas abertas pelo público durante as performances, ação tão característica dos blocos carnavalescos de Salvador.

O show, que levou o público ao Parque da Cidade às 11h da manhã, caiu como uma luva na programação de Ceicça Boaventura. A produtora cultural de 61 anos faz caminhadas no Parque da Cidade todos os domingos e, neste, quando soube do show, conseguiu trazer a filha de 21 anos para acompanhá-la. “Eu sou fã de Saulo, fã de carnaval e fã de São João. Juntou os três e deu muito certo! O repertório está maravilhoso, prestigiando os grandes artistas do forró, aqueles que vieram antes dele”, afirmou.

Ceicça levou sua filha, Maria Boaventura, ao show de Saulo. Crédito: Paula Froes

Saulo anunciou o Arraial da Pipoca apenas um dia antes do show, através de seu Instagram. Antes disso, o cantor havia dado indícios de que realizaria um concerto junino ao longo da semana em suas redes sociais. Apesar do curto período entre o anúncio e o show, o público não perdeu a oportunidade de prestigiar o artista e as canções emblemáticas do repertório.

Enquanto a reportagem tentava o caminho entre a multidão presente, um toque no ombro chamou a atenção. Era Amenaide Borges, entrevistada pelo CORREIO em 2022, também em um show de Saulo no Parque da Cidade. A professora aposentada de 60 anos é fã assídua do artista, e afirma que as músicas dele já a ajudaram muito, sobretudo em duas ocasiões: quando contraiu covid-19 e quando torceu o pé, no fim do ano passado. Na época, nem o pé machucado a impediu de acompanhar a pipoca de Saulo no carnaval.

“Eu só vim saber desse show no Parque ontem de noite, porque minhas amigas, que sabem que sou apaixonada por Saulo, me avisaram. Acordei cedo e fiz de tudo para estar aqui no horário, no mesmo lugar de sempre e sozinha. Para mim não tem dificuldade, se tem Saulo, eu tenho que estar aqui”, contou, com um sorriso.