'Se a Câmara aprovar, sanciono de imediato', diz prefeito sobre mudança de nome da Praça Cairu

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27), o prefeito Bruno Reis afirmou que, caso a Câmara de Vereadores aprovasse a mudança de nome da Praça Cairu, do Comércio, o projeto seria sancionado por ele de maneira automática. A praca, hoje, leva em seu nome uma homenagem ao Visconde de Cairu, um colonizador e político baiano, o que é questionado por movimentos sociais da capital.



"Se a Câmara aprovar a mudança de nome da Praça Cairu, a gente sanciona de imediato. Tem sido a lógica da nossa gestão no que abrange ruas, monumentos e praças que temos competência para estabelecer as denominações", disse Bruno Reis, durante a inauguração do monumento em homenagem à Maria Felipa, heroína da independência do Brasil na Bahia.