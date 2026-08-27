EMPREGO

Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais

Seleção é para formação de cadastro reserva de Analistas Técnicos I e II

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:27

Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais Crédito: Divulgação

O Sebrae Bahia abriu nesta quinta-feira (27) as inscrições para um novo processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Técnico I e II. As oportunidades têm salários de até R$ 11.867,76, com jornada de 40 horas semanais presenciais.

As inscrições começam às 10h desta quinta e podem ser feitas até 5 de outubro, às 17h, exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 110.

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O processo seletivo reúne funções em diferentes áreas. Para Analista Técnico I, o salário previsto é de R$ 6.423,15. Já os cargos de Analista Técnico II têm remuneração de R$ 10.251,84 ou R$ 11.867,76, conforme a área.

Entre as áreas estão Comunicação, Marketing e Mídias, Sistemas, Infraestrutura, Dados, Finanças, Planejamento, Administração e Negócios. Há opções com lotação na sede, em Salvador, e em unidades regionais do estado.