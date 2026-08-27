Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais

Seleção é para formação de cadastro reserva de Analistas Técnicos I e II

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:27

Sebrae – Civil Towers
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais Crédito: Divulgação

O Sebrae Bahia abriu nesta quinta-feira (27) as inscrições para um novo processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Técnico I e II. As oportunidades têm salários de até R$ 11.867,76, com jornada de 40 horas semanais presenciais.

As inscrições começam às 10h desta quinta e podem ser feitas até 5 de outubro, às 17h, exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 110.

Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais

Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital
1 de 6
Sebrae Bahia abre processo seletivo com salários de até R$ 11,8 mil e jornada de 40 horas semanais por Reprodução / Edital

O processo seletivo reúne funções em diferentes áreas. Para Analista Técnico I, o salário previsto é de R$ 6.423,15. Já os cargos de Analista Técnico II têm remuneração de R$ 10.251,84 ou R$ 11.867,76, conforme a área.

Entre as áreas estão Comunicação, Marketing e Mídias, Sistemas, Infraestrutura, Dados, Finanças, Planejamento, Administração e Negócios. Há opções com lotação na sede, em Salvador, e em unidades regionais do estado.

O processo terá três etapas: prova de conhecimentos, análise curricular e entrevista individual por competências.

Clique aqui para acessar edital. 

Tags:

Emprego Sebrae

Mais recentes

Imagem - Instagram e Facebook vão limitar uso a 2 horas diárias e bloquear adolescentes à noite

Instagram e Facebook vão limitar uso a 2 horas diárias e bloquear adolescentes à noite
Imagem - Prefeito de Aurelino Leal rompe com Jerônimo e declara apoio a ACM Neto: 'Há um sentimento de mudança e esperança'

Prefeito de Aurelino Leal rompe com Jerônimo e declara apoio a ACM Neto: 'Há um sentimento de mudança e esperança'
Imagem - Apple anuncia data de lançamento para sua nova linha de iPhones com modelo inédito

Apple anuncia data de lançamento para sua nova linha de iPhones com modelo inédito