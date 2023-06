SEC oferece 8.120 vagas residuais de cursos da Educação Profissional

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) vai abrir na próxima segunda-feira (26) as inscrições ara 8.120 vagas residuais em cursos técnicos de nível médio profissionalizantes. A formação é voltada para quem já concluiu o Ensino Médio na rede pública.



As inscrições são gratuitas, seguem até o dia 18 de julho e devem ser feitas no Portal da Educação (educacao.ba.gov.br), onde o interessado poderá consultar os cursos oferecidos por Núcleo Territorial de Educação (NTE). O processo de seleção dos candidatos será realizado por meio de sorteio eletrônico, de modo aleatório e equitativo, de caráter classificatório, que ocorrerá no dia 20 de julho de 2023. Os candidatos serão classificados até o limite das vagas disponíveis, de acordo com o número publicado, conforme o município, a unidade escolar, o curso e o turno da oferta.