Secretaria da Educação abre inscrições para o Programa Deputado Jovem Baiano

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) abriu, nesta quarta-feira (20), as inscrições para o programa Deputado Jovem Baiano (DJBA), realizado em parceria com a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



Podem participar estudantes com no mínimo 15 anos de idade do Ensino Médio, da Educação Profissional e Tecnológica, da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Serão selecionados 63 estudantes que vivenciarão os trabalhos legislativos da Alba, durante uma semana. Para isso é necessário que o aluno faça um Projeto de Lei (PL) em âmbito estadual. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro, através do endereço https://forms.gle/ZSKzjUAYcPUc9erW7.