Secretaria da Saúde adquire novos equipamentos de raio X para UPAs de Salvador

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) iniciou a substituição de aparelhos de raio X das unidades de pronto atendimento 24h da capital. A entrega do primeiro novo equipamento com tecnologia aconteceu nesta quarta-feira (21), na UPA Adroaldo Albergaria, em Periperi, Subúrbio Ferroviário. “A falta de equipamentos compromete o acesso igualitário à saúde e a efetividade dos cuidados prestados. Por isso, a compra, modernização e substituição são necessárias para acompanhar o progresso tecnológico e científico, bem como atender às demandas crescentes da população. Começamos pela UPA Adroaldo Albergaria pela simbologia de ser a primeira unidade de pronto atendimento 24 horas de Salvador e também pela urgência, já que o equipamento da unidade estava quebrado”, destacou a vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos.

Até o final do mês, mais três UPAs serão beneficiadas, nos bairros de São Marcos, Bairro da Paz e Itapuã. No segundo semestre, consta na programação outras seis unidades da rede. A UPA Santo Antônio, a maior do Norte-Nordeste e localizada no Largo de Roma, já conta com o equipamento.