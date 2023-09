Secretário de Ilhéus e ex-secretário de Itabuna são presos por agredirem esposas

Dois dias depois, no sábado (16), Dinailson Nascimento foi autuado em flagrante, na Delegacia de Ilhéus, por lesão corporal e ameaça, ambos no âmbito de violência doméstica contra a mulher.

Conforme o registro, o suspeito praticava agressões verbais contra a vítima desde o início da madrugada, e ela chegou a ser posta para fora de casa com os filhos e recebeu um soco. O autor também teria ameaçado pegar uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, ele está à disposição do Poder Judiciário. De acordo com informações do portal g1, a Justiça concedeu liberdade provisória a Dinailson, a pedido da Defensoria Pública.