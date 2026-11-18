RECONHECIMENTO

Secretário de mobilidade de Salvador recebe prêmio nacional que reconhece destaques da mobilidade urbana

A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (18), em São Paulo

Pombo Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:32

Pablo Souza Crédito: Divulgação

As iniciativas de Salvador para melhorar a qualidade do transporte público e promover uma mobilidade urbana mais sustentável conquistaram mais um reconhecimento nacional. O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, recebeu uma menção honrosa durante a premiação da categoria Profissional de Destaque na Mobilidade Urbana, do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana (PMU 2026). A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (18), em São Paulo.

Realizado pela Plataforma CSC em parceria com a Urucuia – Inteligência em Mobilidade Urbana, o Prêmio Parque da Mobilidade Urbana reconhece profissionais e iniciativas públicas e privadas que contribuem para uma mobilidade mais sustentável, segura e inclusiva no Brasil. A conquista destaca o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e os investimentos realizados pela gestão municipal para qualificar os serviços oferecidos à população.

O reconhecimento ocorre em um período de importantes investimentos na mobilidade de Salvador, seja na renovação da frota, expansão do transporte de alta capacidade, incentivo à mobilidade ativa, e transição para o transporte sustentável. O gestor ressalta que a conquista reforça o compromisso de dar continuidade às iniciativas e enfrentar os desafios históricos da mobilidade urbana. “Esse reconhecimento aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Sabemos que ainda temos muitos desafios e temos trabalhado para entregar à população o transporte público que ela merece. É com esse compromisso que seguimos trabalhando todos os dias”, destacou.

Prêmio recebido por Pablo Souza Crédito: Reprodução

Destaques

Salvador já teve suas iniciativas reconhecidas no Prêmio em duas ocasiões. Em 2023, o BRT foi indicado na categoria Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável. Já em 2025, a cidade recebeu uma menção honrosa na categoria Iniciativas Públicas que Inovam e Transformam, pelo programa Mulheres no Volante.

Entre as principais ações realizadas na cidade estão os investimentos na modernização do transporte público. Um dos principais marcos é a maior renovação de frota da história da cidade, com a entrega de 700 novos ônibus climatizados em 2026. Os primeiros 326 veículos foram entregues em setembro. Os coletivos contam com ar-condicionado e motores com tecnologia Euro 6, que contribui para a redução da emissão de poluentes.

A expansão do BRT Salvador também se destaca neste cenário. A ampliação do modal para diferentes regiões da capital, e a utilização de veículos elétricos têm contribuído para melhorar a eficiência do sistema e reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros. Salvador também recebeu, este ano, o Sustainable Transport Award, reconhecimento internacional concedido pelo Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). A premiação destaca iniciativas relacionadas à modernização do BRT, eletrificação da frota, acessibilidade e inclusão. A Prefeitura também está em processo de negociação com o Banco Mundial para a aquisição de