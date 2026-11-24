EVENTO

Segunda oficina do Movimento pelo Centro Histórico de Salvador acontece nesta quinta-feira (26)

Encontro reunirá representantes do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil

D Da Redação

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:03

Encontro debate o Centro Histórico Crédito: Divulgação

O Movimento pelo Centro Histórico de Salvador realiza, nesta quinta-feira (26), a segunda oficina do Projeto de Governança do Centro Histórico de Salvador. O encontro reunirá representantes do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil para dar continuidade às discussões iniciadas na primeira reunião de mobilização, realizada no dia 12 de novembro, com a participação de representantes de mais de 40 instituições.

A programação será dedicada à apresentação dos desdobramentos do primeiro encontro, ao aprofundamento das discussões e à organização das prioridades e dos próximos encaminhamentos do projeto. A atividade será conduzida pelo consultor Ricardo Cerqueira, da GP Master Consultoria.

A iniciativa busca fortalecer o diálogo e a articulação entre diferentes instituições e atores que atuam no território, construindo caminhos conjuntos para o desenvolvimento e a valorização do Centro Histórico de Salvador.

O Projeto de Governança do Centro Histórico de Salvador é uma realização do Instituto ACM, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL), com apoio do Sebrae.

SERVIÇO

O quê: 2ª Oficina do Movimento pelo Centro Histórico de Salvador

Quando: Quinta-feira, 26 de novembro de 2026

Horário: Café de boas-vindas às 8h30 | Abertura às 9h | Encerramento às 12h

Onde: Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL)