INVESTIGAÇÕES

Segurança armado: polícia já apurava intimidação contra jornalista no Sinpojud antes de liminar

Inquérito foi aberto após denúncia de abordagem contra a presidenta do Sinjorba; sindicato também é alvo de ação do MPT por assédio moral e perseguição a trabalhadores.

Bruno Wendel

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:03

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud, diz sindicato Crédito: Divulgação

A decisão da Justiça do Trabalho que impôs, nesta segunda-feira (23), restrições à atuação do presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud), Manuel Inácio Cerqueira Suzart, não é o primeiro desdobramento de denúncias envolvendo a entidade. Em outubro deste ano, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar ameaças relatadas pela jornalista Fernanda Gama, após uma abordagem com a presença de um segurança armado no ambiente de trabalho.

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud 1 de 4

O episódio ocorreu durante um conflito envolvendo a concessão de férias à profissional, que trabalha na assessoria de comunicação do Sinpojud e também preside o Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba). Na ocasião, Fernanda usou as redes sociais para denunciar que, após se recusar a assinar um aviso de férias na véspera do início do período de descanso, recebeu uma advertência na presença de um segurança armado. O fato também é alvo de investigação do Ministério do Trabalho (MTB).

“É muito triste e preocupante que uma situação como essa aconteça justamente dentro de uma entidade sindical, ainda mais uma entidade que representa trabalhadores do Poder Judiciário e que, por isso, deveria ser a primeira a observar a legislação e a respeitar os direitos dos seus próprios trabalhadores”, disse Fernanda ao CORREIO, na ocasião.