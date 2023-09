SEI e Fundação Dom Cabral fecham contrato por avanço no Plano Estratégico Ferroviário

SEI e Fundação Dom Cabral assinaram acordo. Crédito: Divulgação/SEI

Em uma edição do projeto Pensar a Bahia voltada para a questão da logística de transporte, realizada nesta sexta-feira (15), a Superintendência de Estudos Econômicos e a Fundação Dom Cabral firmaram oficialmente uma parceria para avançar na elaboração do Plano Estratégico Ferroviário. A assinatura do contrato aconteceu no auditório da Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan).



Entre as pessoas presentes no evento, estavam o diretor de estudos da SEI, Edgard Porto, o ex-senador Waldeck Ornelas, o ex-secretário do Planejamento Ronald Lobato e o ex-presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm, além de diversos gestores, técnicos, especialistas e representantes de entidades empresariais, entre elas, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Na primeira etapa do projeto, o foco foi o mapeamento e as oportunidades de requalificação da infraestrutura ferroviária, a partir da demanda por transporte de carga projetada para os próximos 30 anos. Iniciando a nova fase, o objetivo principal do contrato assinado é aprofundar os estudos, visando a formação de plataformas de integração logística multimodal e avaliando a competitividade e a capacidade dos complexos portuários de Ilhéus e da Região Metropolitana de Salvador.

“A Bahia tem um ponto estratégico no Brasil, porque tem ligação com todos os pontos do território nacional. Nós temos divisa com oito estados brasileiros. E nós temos portos estratégicos na Bahia, o porto do Sul e o Porto de Salvador são extremamente estratégicos. Nós temos a segunda maior costa navegável do mundo”, diz o diretor-geral da SEI, José Acácio.

Durante a apresentação do estágio atual do Plano Ferroviário da Bahia, elaborado por iniciativa da CBPM, e os desdobramentos previstos pela Fundação Dom Cabral, que contou com a participação do coordenador do núcleo especializado em Logística, Supply Chain e Infraestrutura, Paulo Resende, e a equipe técnica formada por Bernardo Figueiredo e Ramon Victor, foram debatidas as contribuições da logística de transporte como fator de desenvolvimento regional, as ações necessárias para evitar o isolamento e agregar valor às cargas que passam pela Bahia.

“Logística integrada significa ferrovia, rodovia e porto. Esse é o tripé a ser trabalhado. A nossa proposta na nova etapa do Plano Ferroviário é que nós tenhamos uma análise da competitividade portuária e dos acessos com ênfase nas ferrovias. Nós temos o sonho da Bahia ser o estado logístico do Brasil e tem tudo para ser”, afirma o coordenador da FDC, Paulo Resende.