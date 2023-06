Seinfra espera redução de acidentes nas estradas no São João

Um balanço realizado pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) durante o período junino (13 a 30 de junho) dos últimos 10 anos, identificou uma redução de 42% nos acidentes registrados em 2022, em comparação com o mesmo período de 2013. E a expectativa é de queda para este ano também. A redução é resultado direto das campanhas educativas, investimento em equipamentos, fiscalização e recuperação de estradas, que ultrapassaram os 8 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e recuperadas nos últimos anos. Desde 2018 foram investidos R$ 56,7 milhões na aquisição de radares fixos e móveis, de etilômetros para ações de fiscalização em rodovias, e na implantação de balanças móveis para controle sobre o fluxo de veículos pesados. Além disso, existe a parceria frequente com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A imprudência, que engloba a falta de atenção e o excesso de velocidade, ainda é a maior causa de acidentes, sendo responsável por 82,2% dos registros. “A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada, e a Seinfra está comprometida em trabalhar em conjunto com a comunidade para alcançar esse objetivo comum”, explica Saulo Pontes, superintendente de Infraestrutura de Transportes da Bahia.

Com a proximidade do São João, para quem vai pegar a estrada, é importante ter planejamento. Além da realização de revisão no veículo com antecedência, no dia da viagem o condutor deve seguir as dicas abaixo: