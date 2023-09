Seinfra promove ação de escuta e acolhimento para os funcionários

Seinfra realiza ação de escuta e acolhimento para seus colaboradores. Crédito: Reprodução/Seinfra

O auditório da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra) foi redecorado e transformado em um “cantinho da escuta”, um espaço no qual os colaboradores estão recebendo atendimento psicológico gratuito nesta terça-feira (19) e também nesta quarta-feira (20).



A nova decoração do espaço possui poltronas, tapete, mesa de centro, luminária, flores e livros, além de um pote com mensagens motivacionais, batizadas de Pílulas de Afeto e a Caixinha de Desabafos. As sessões estão realizadas pela psicóloga Camila Vilela, os colaboradores terão direito a 40 minutos de sessão para promover a melhoria da saúde mental.

“Essa ação é extremamente importante porque esses colaboradores fazem parte da Secretaria e estão tendo a oportunidade de serem ouvidos nas suas questões”, diz a psicóloga. Segundo Camila, a ação está sendo recebida de uma forma muito positiva e satisfatória com o preenchimento de todos os horários disponíveis e sugere para que outras secretarias também tenham a iniciativa para aumentar os benefícios recebidos por seus colaboradores. “Eles estão tendo a oportunidade de ter um momento de escuta ativa. A escuta ativa é diferente de uma escuta em uma roda de amigos, onde a gente até costuma dizer que desabafamos. Quando esse desabafo acontece com um profissional, ele consegue captar as entrelinhas das questões e isso traz pra vida da pessoa uma coisa muito significativa. Então se desenvolver melhor no dia a dia, até o trabalho dessa pessoa vai melhor e consequentemente as outras áreas da vida dela também”.

A psicóloga Camila Vilela atendendo a colaboradora Ianka Luz durante ação do Seinfra. Crédito: Reprodução/Seinfra

“Achei uma iniciativa linda até porque cuidar do emocional é cuidar da vida, é o primeiro passo pra que a gente faça acontecer os outros passos”, conta Ianka Luz que foi uma das colaboradoras a participar desta ação e ao ter o primeiro contato com a psicologia, sentiu que a experiência deveria ser repetida pela secretaria para que outras pessoas possam ter mais conhecimento sobre si próprios e sua capacidade ao desempenhar as funções do trabalho. “Foi uma experiência maravilhosa que abriu portas para poder saber um pouco sobre como seria um atendimento com um psicólogo”, finaliza a colaboradora.

A ação pioneira de escuta e acolhimentos dos colaboradores é a segunda de uma série de iniciativas do Setembro Amarelo, entre elas a panfletagem, abordagem e a colocação de gradis em viadutos. Nesta terça-feira (19), o atendimento só aconteceu das 13h às 17h, mas na quarta-feira (20) acontecerá a partir das 8h às 12h.