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Seis apostas na Bahia ganham até R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Jogos registrados em Salvador, Feira de Santana, Guanambi e Castro Alves acertaram cinco dezenas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:16

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Seis apostas registradas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3054 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (6), e faturaram R$ 30.145,38 cada. Nenhum apostador acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para R$ 70 milhões no próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Entre as apostas baianas premiadas na quina, três foram registradas em Salvador. Outras apostas vencedoras foram feitas em Feira de Santana, Guanambi e Castro Alves.

Do total de jogos premiados na Bahia, três foram realizados em canais eletrônicos, enquanto os demais foram registrados em casas lotéricas.

Ao todo, 78 apostas acertaram cinco números em todo o país e receberam R$ 30.145,38 cada. Outras 5.268 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 735,73.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (8), com prêmio estimado em R$ 70 milhões.

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