LOTERIA

Seis apostas na Bahia ganham até R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Jogos registrados em Salvador, Feira de Santana, Guanambi e Castro Alves acertaram cinco dezenas

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:16

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Seis apostas registradas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3054 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (6), e faturaram R$ 30.145,38 cada. Nenhum apostador acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para R$ 70 milhões no próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Entre as apostas baianas premiadas na quina, três foram registradas em Salvador. Outras apostas vencedoras foram feitas em Feira de Santana, Guanambi e Castro Alves.

Do total de jogos premiados na Bahia, três foram realizados em canais eletrônicos, enquanto os demais foram registrados em casas lotéricas.

Ao todo, 78 apostas acertaram cinco números em todo o país e receberam R$ 30.145,38 cada. Outras 5.268 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 735,73.