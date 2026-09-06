Seis apostas na Bahia ganham até R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:16
Seis apostas registradas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3054 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (6), e faturaram R$ 30.145,38 cada. Nenhum apostador acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para R$ 70 milhões no próximo concurso.
As dezenas sorteadas foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Entre as apostas baianas premiadas na quina, três foram registradas em Salvador. Outras apostas vencedoras foram feitas em Feira de Santana, Guanambi e Castro Alves.
Do total de jogos premiados na Bahia, três foram realizados em canais eletrônicos, enquanto os demais foram registrados em casas lotéricas.
Ao todo, 78 apostas acertaram cinco números em todo o país e receberam R$ 30.145,38 cada. Outras 5.268 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 735,73.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (8), com prêmio estimado em R$ 70 milhões.