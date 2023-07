Seis homens são presos por fraude para entrar na Fonte Nova e assistir Bahia e Corinthians sem ingresso

Seis homens foram presos em flagrante no sábado (22), durante a partida entre Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova, por conta de uma fraude para burlar o sistema de segurança do estádio e conseguir jogo sem ingresso. Equipes da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Dreof) tiveram apoio da equipe de segurança da arena.



Três dos presos estavam vestidos de vendedores de sorvete, enquanto os outros três de fato eram comerciantes credenciados, que foram pagos para fornecer os uniformes aos falsários. Com o monitoramento policial, foi possível identificar os seis suspeitos e localizá-los dentro do estádio.