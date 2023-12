Seis jiboias enroladas em bicicletas são resgatadas no bairro do Cabula V, em Salvador

Seis serpentes do tipo jiboia foram resgatadas na manhã de ontem (2) em um condomínio no bairro do Cabula V, em Salvador. Equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da PM encontraram os animais enrolados em uma bicicleta em um condomínio.



Assustados, moradores do Edifício Residencial Luca entraram em contato com a unidade ambiental, informando sobre a presença dos animais.



“Acreditamos que elas fugiram de um incêndio que aconteceu próximo ao bairro. Também levamos em consideração as altas temperaturas que afetam a capital. Elas procuram áreas urbanas para se proteger”, detalhou a comandante da Coppa, major Érica Patrícia.