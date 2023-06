Seis pessoas morrem em acidente envolvendo carro e ônibus na Bahia

Seis pessoas morreram durante um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus, na manhã deste domingo (18). A colisão correu no Km 562 da BR 101, em trecho do município de Arataca, na região Sul da Bahia.



Segundo informações da PRF, os veículo colidiram frontalmente. Todas as vítimas estavam no carro e morreram na hora. Os corpos foram levados para o exame cadavérico no IML.