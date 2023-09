Seis pessoas são presas durante operação em Santo Antônio de Jesus

Seis pessoas foram presas e uma arma foi apreendida durante a Operação Paz, em Santo Antônio de Jesus, na noite de sábado (16).



Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos foram localizados por equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO) no bairro Cidade Nova II.



Durante as buscas pelo sexteto, a polícia apreendeu, além da pistola Taurus calibre 40, um carregador e três munições.