Selo Repense Reuse valoriza empresas com responsabilidade socioambiental

A iniciativa marca as comemorações do Repense Reuse pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 10:41

Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

O Projeto Repense Reuse lança o selo de apoio à Sustentabilidade e ao Desenvolvimento Social como forma de reconhecer o comprometimento das empresas parceiras com a responsabilidade socioambiental, o apoio às atividades para a redução dos impactos ambientais e a promoção de projetos sociais.

A iniciativa marca as comemorações do Repense Reuse pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. A campanha do Repense e Reuse para o mês de junho reforça o trabalho de conscientização ambiental e da educação para práticas corretas de descartes têxteis e os impactos gerados.

Vencedor do Prêmio Bahia Sustentável 2023 na categoria Tecnologia Social Sustentável, o projeto Repense Reuse atua na gestão do prolongamento da vida útil de têxteis para mostrar que é possível estimular a economia verde e o consumo consciente e sustentável. A gestão ambiental de resíduos têxteis tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelo setor.

De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o Brasil é o quarto maior parque produtivo do mundo. Ainda de acordo com a Associação, estima-se que, no mínimo, sejam geradas 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano no país. Desse total, 40% são processados por empresas de reciclagem, mas a maioria, 60% (cerca de 100 mil toneladas) são descartados nos aterros sanitários.

Claudia Andrade, gestora de implementação de projeto, ressalta a importância da conscientização sobre a necessidade de um consumo mais sustentável. “O selo identifica empresas comprometidas com a proposta do Repense Reuse para redução dos impactos ambientais, consumo consciente e sustentável”, argumenta.

