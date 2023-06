Sem CNH, homem é preso após atropelar duas pessoas em Salvador

Um motorista foi preso após atropelar duas pessoas na manhã do domingo (25), em Fazenda Grande do Retiro.



O condutor foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo, suspeito de dirigir em estado de embriaguez, por conduzir o veículo com capacidade adulterada e por dirigir sem carteira de habilitação, de acordo com a Polícia Civil.



O acidente aconteceu na Ladeira do Retiro. De acordo com a Transalvador, uma terceira pessoa ficou ferida, e a situação envolveu um outro veículo pequeno. As vítimas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas para uma unidade de saúde em seguida.