Sem ventilador e com pantufa: soteropolitanos se reinventam para lidar com o frio

Salvador registrou temperatura mais fria do ano nesta semana e virou meme na internet. Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O soteropolitano é diferenciado até no clima da cidade. Enquanto o mundo registrava o dia mais quente da história, na última segunda-feira (03), Salvador amargava seu dia mais frio do ano. Para completar, o freezer aberto na capital baiana perdurou a semana toda e deve se manter até esta sexta-feira (07). Diante dessa situação, uma galera teve que mudar os hábitos para encarar a queda nas temperaturas.

O momento exato do dia mais frio do ano foi às 3h da manhã, quando o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 20,6 °C. Além da caçada às cobertas durante a madrugada, o jornalista Luiz San Martin, de 26 anos, se surpreendeu ao entrar no carro às 6h da manhã e ver o vidro embaçado por neblina, em plena Salvador, no bairro da Pituba.

Luiz registrou vidro do carro embaçado por neblina no dia mais frio do ano em Salvador . Crédito: Arquivo pessoal

“Fiquei segurando o limpador [de parabrisas] por volta de um minuto para conseguir limpar tudo, e liguei o ar condicionado na opção quente para esquentar o carro. É algo que eu nunca tinha visto acontecer em Salvador, no máximo quando chovia. Mas nesse dia não choveu, foi só o frio mesmo”, contou Luiz.

Ainda segundo ele, essa nem foi a pior parte da semana. Acostumado a usar roupas leves e ficar sem camisa em casa, nos últimos dias, ele tem se rendido aos agasalhos. “Hoje em dia é calça, moletom, ou então bermuda com meia e camisa, porque está realmente complicado. Estou sentindo um frio fora do comum”, descreveu Luiz.

Na casa do autônomo Diego Santos, 38 anos, o ventilador está sendo mantido desligado. Ele, que só conseguia dormir com o objeto ligado, deixou o hábito de escanteio por causa do frio. “Mudei por causa da minha namorada. Sou muito calorento, mas, de fato, está mais friozinho e dá para dormir sem, algo que seria impossível há 15 dias”, desabafou.

Nesta quinta (06), a temperatura quase alcançou o frio de segunda, com 20,8°C. A última vez que Salvador registrou menos do que isso foi em agosto do ano passado, com 19,1°C. Se para o estudante de psicologia Jardel Vidal, de 25 anos, o dia a dia já está sendo difícil agora, com o clima abaixo de 20°C seria quase impossível sobreviver.

Na quarta-feira (05), ele usou o perfil do Twitter para dizer que estava com tanto frio que se arrepiou ao passar desodorante. “Foi algo muito inusitado e aleatório para Salvador. Agora é só banho quente para amenizar”, contou Jardel.

Assim como ele, mais gente usou a rede social para contar como o frio tem afetado a rotina. Algumas pessoas escreveram que passaram a tomar banho quente, que estão usando pantufas em casa, bebendo chocolate quente e até adiando a lavagem do cabelo.

“Eu preciso muito lavar o cabelo, mas com esse frio que está pairando em Salvador, está impossível”, confessou a dona de um perfil no Twitter. “Fez tanto frio em Salvador que fui fazer um nescau quente”, contou outra usuária da rede social.

Quando esquenta?

Segundo o meteorologista da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Giuliano Carlos, as temperaturas já devem começar a subir na madrugada desta sexta-feira (07) para sábado. No entanto, o Sol, como o soteropolitano está habituado, só deve começar a aparecer na próxima semana.

“A partir de domingo (09), a gente tem a presença de uma massa de ar quente e seco, que significa um clima mais estável, com aquela abertura de Sol. Na próxima semana, a partir de terça (11), a gente vai ter o Sol predominando, e deve seguir assim nos dias 12, 13, 14, 15, em diante”, detalhou Giuliano.

A meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria, explica que o culpado pelas baixas temperaturas em Salvador é um sistema de alta pressão, que se estabeleceu após a passagem de uma frente fria pelo oceano. “Isso favoreceu o aumento de nuvens, ocorrências de chuvas pelo litoral e uma maior intensidade dos ventos, diminuindo as temperaturas na capital”, afirmou.

Ainda segundo ela, os moradores do interior do estado também estão sendo vítimas do frio mais intenso desta semana. “Desde domingo, as temperaturas estão em torno de 10 °C na região Oeste, principalmente em Luiz Eduardo e Correntina. Tivemos um dia em torno disso também em Piatã, na Chapada Diamantina”, acrescentou Cláudia Valéria.

Previsão

A temperatura mínima esperada para esta sexta-feira (07), segundo a previsão do Inmet é de 22°C e a máxima é de 29°C. O céu deve ficar encoberto com muitas nuvens, com chance de chuvas isoladas. As rajadas de vento devem variar de fracas a moderadas.

No sábado (08), a temperatura mínima deve seguir em 22°C, mas a máxima deve cair para 28°C. O céu continua encoberto com muitas nuvens e chance de chuvas isoladas. Já as rajadas de vento devem permanecer variando entre fracas e moderadas. O clima de domingo (09) deve permanecer como no sábado (08).