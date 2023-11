Semge abre 400 vagas de estágio para estudantes de pedagogia

A Secretaria de Gestão (Semge) abriu 400 vagas de estágio para estudantes do curso de pedagogia. Das vagas, 10% são reservadas para candidatos com deficiência.



Os estagiários receberão bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.023,05, acrescido de auxílio-transporte.



O processo seletivo para o programa de estágio vai até o dia 24 de novembro de 2023, ou quando atingido o quantitativo de 1.500 inscrições, que devem ser realizadas no site www.ciderh.org.br. Os estudantes interessados devem, obrigatoriamente, estudar à noite ou EAD (Educação à Distância) e ter concluído pelo menos 30% da grade curricular.