Evento

Seminário em Alagoinhas reúne educadores e especialistas para debater a alfabetização como direito

Evento é promovido pelo ICEP e pela Bracell

D Da Redação

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 19:29

Seminário em Alagoinhas reúne educadores e especialistas para debater a alfabetização como direito Crédito: Divulgação

Garantir que todos os estudantes tenham acesso à alfabetização de qualidade, a partir de políticas públicas consistentes e de investimento na educação foi um dos pontos centrais das discussões promovidas durante o "Seminário Alfabetização como Direito: compromisso público, equidade e transformação". Realizado na cidade de Alagoinhas (BA), na segunda-feira (16), o encontro foi promovido pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) e pela Bracell e contou com a participação do subsecretário da Política Nacional Integrada da Primeira Infância do Ministério da Educação (MEC), Alexsandro do Nascimento Santos, e da presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, Giovana Zen.

O evento recebeu aproximadamente 450 participantes, presencialmente e pelo YouTube. Dentre eles, gestores públicos, educadores, estudantes, pesquisadores e representantes da sociedade civil de diversos municípios baianos, que debateram os desafios e as estratégias para assegurar o direito à alfabetização. O seminário está disponível no canal do ICEP e pode ser acessado gratuitamente pelo endereço www.youtube.com/institutochapada.

Durante o debate, o representante do MEC destacou que reconhecer a alfabetização como um direito pressupõe a construção de políticas públicas capazes de garantir as condições necessárias à aprendizagem. “Quando a gente diz que a alfabetização é um direito, significa que ela precisa chegar para todo mundo. E a única maneira de isso acontecer é ter políticas públicas bem estruturadas, com o poder público se responsabilizando por garantir as condições necessárias para professores, escolas, crianças e famílias”, afirmou Alexsandro, ressaltando que o investimento em alfabetização gera retornos econômicos, políticos e sociais para o país, fortalece a cidadania e amplia as oportunidades para a população.

A presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização destacou também que, além de garantir o acesso à escola, é fundamental oferecer experiências pedagógicas que permitam às crianças compreender e utilizar a leitura e a escrita em diferentes contextos. “Uma alfabetização de qualidade depende das condições pedagógicas que nós oferecemos para as nossas crianças e do direito assegurado de poder atuar como leitoras e produtoras de texto. É preciso que elas possam participar de uma comunidade de leitores e produtores de texto e ampliar suas relações com o mundo por meio da linguagem escrita”, salientou Giovana.

A participação de representantes de diferentes municípios também marcou o encontro. Para Paloma Teles, diretora pedagógica do município de Aramari, momentos formativos como esse contribuem diretamente para o fortalecimento das políticas educacionais locais e para o alcance das metas de alfabetização. “É importante porque é um tema que nos ajuda a trabalhar e avançar nos nossos processos no município. A alfabetização é compreendida como um direito, e ter mais uma oportunidade formativa fortalece esse caminho. Trouxemos técnicos da secretaria municipal, coordenadores escolares e professores com a expectativa de ampliar as discussões e fortalecer essa perspectiva”, destacou.

A articulação entre diferentes setores da sociedade também foi apontada como fundamental para os avanços na educação. Fábio Oliveira, coordenador de Responsabilidade Social da Bracell Bahia, ressaltou o papel da companhia no apoio às iniciativas que conectam educadores, gestores públicos, famílias e instituições. “A gente entende que o desafio da educação envolve muitos atores: o poder público, os pais, a sociedade como um todo, o terceiro setor e as empresas. Entendemos que a iniciativa privada tem um papel dentro dessa comunidade e uma responsabilidade de contribuir para a melhoria da educação. Por isso, temos o maior prazer de fazer parte dessa rede”, afirmou.

Fernanda Ramos, diretora de Relações Institucionais do ICEP, também destacou a participação dos municípios e o compromisso coletivo com a alfabetização. Para ela, a participação expressiva do público em um período de encerramento do ano demonstra a importância atribuída à pauta educacional. “Foi um exercício de todos nós por uma educação em que acreditamos. A alfabetização é um pilar na educação de toda criança e de todo estudante”, destacou.

Elisabete Monteiro, diretora pedagógica do ICEP, salienta ainda que o seminário reforça a importância de uma alfabetização que ultrapasse o domínio técnico da leitura e da escrita e contribua para a formação crítica dos sujeitos. “Este seminário representa a luta permanente que nós, educadores, precisamos ter em prol de uma alfabetização crítica, que gera reflexão, formação e uma forma de estar e pensar o mundo”, defendeu.

A realização do encontro ocorre em um momento importante para a educação brasileira. De acordo com o Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em março deste ano, 66% das crianças da rede pública brasileira estavam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental em 2025, percentual superior à meta nacional de 64%. Na Bahia, o índice chegou a aproximadamente 55%, diante dos 36% registrados em 2024. Apesar do avanço, o resultado estadual está abaixo da média nacional, reforçando a necessidade de ampliar os esforços e fortalecer as políticas públicas de alfabetização.

Projeto Educação Continuada

O seminário integra as ações de mobilização em torno do direito à alfabetização e dialoga com projetos de educação promovidos com a parceria técnica do ICEP, como o Projeto Educação Continuada, iniciativa realizada pela Bracell. Criada há 12 anos, a iniciativa na Bahia é desenvolvida em 12 municípios dos territórios do Litoral Norte e Agreste Baiano, Recôncavo e Portal do Sertão, contribuindo com a formação continuada dos profissionais da educação, como professores, coordenadores e gestores municipais.