Sempre convoca beneficiários para recadastramento do Auxílio Moradia

Sempre convoca beneficiários para recadastramento. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) publicou, no Diário Oficial do Município (DOM) da sexta-feira (14), uma portaria que estabelece o início do recadastramento do Auxílio Moradia para todos os beneficiários. Todos os beneficiários em processo de averiguação cadastral devem comparecer à unidade de origem da concessão do seu benefício para atualização dos dados, até o dia 11 de agosto. Quem perder o prazo terá o Auxílio Moradia cancelado.

O processo de verificação dos benefícios consiste em uma série de procedimentos administrativos conduzidos pela Sempre, com o propósito de verificar a consistência das informações registradas para a concessão dos benefícios eventuais, bem como tomar medidas corretivas diante de quaisquer inconsistências identificadas. A ação tem como objetivo evitar possíveis fraudes e danos ao erário público, garantindo transparência e destinação correta dos recursos.

Após a apresentação dos documentos, o técnico de referência será encarregado de elaborar o relatório técnico, com visita domiciliar para subsidiar o processo administrativo. Em seguida, o processo será encaminhado à diretoria responsável para análise e deliberações necessárias.

Para os beneficiários em situação de vulnerabilidade social que necessitam realizar o recadastramento, é necessário comparecer a seu órgão de referência, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). É fundamental que esses beneficiários apresentem os seguintes documentos: documento oficial com foto, CPF, contrato de locação do imóvel e cópia do RG e CPF do locador.

No caso das pessoas em situação de rua (POP Rua), os beneficiários devem se dirigir ao Centro POP ou ao Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar). Nesses locais, eles devem apresentar documento oficial com foto, CPF, contrato de locação do imóvel e cópia do RG e CPF do locador.

No caso de situações de desastre ou calamidade pública originadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), orientamos os beneficiários a solicitarem uma nova vistoria por meio do número 199. Isso garantirá uma avaliação adequada da situação e a adoção das medidas necessárias.