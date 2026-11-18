Educação

Senac abre inscrições para bacharelado em Jornalismo a distância

Graduação tem duração de quatro anos e inclui disciplinas sobre podcasts, inteligência artificial, metaverso e jornalismo transmídia

Miro Palma

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:52

Senac abre inscrições para bacharelado em Jornalismo a distância Crédito: Divulgação

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para o bacharelado em Jornalismo na modalidade de educação a distância (EaD), com início das aulas previsto para fevereiro de 2027. A nova oferta apresenta uma matriz curricular voltada às transformações do mercado da comunicação, reunindo conteúdos tradicionais da formação jornalística e práticas relacionadas às novas tecnologias, como inteligência artificial (IA), metaverso, podcasts, produção audiovisual e storytelling.

O curso volta a receber inscrições após a instituição não ter formado turmas em ofertas anteriores. Segundo o coordenador da graduação, professor Luiz Fernando Gomes Pinto, a decisão de não abrir novas turmas em 2026 considerou tanto o número de interessados quanto as exigências do novo marco regulatório da educação a distância. As mudanças estabeleceram adequações na estrutura dos cursos, incluindo maior presencialidade, acompanhamento individualizado e atividades síncronas com professores.

A instituição, no entanto, não divulgou o número de inscritos nas seleções anteriores nem a quantidade mínima de alunos necessária para viabilizar uma turma. De acordo com o coordenador, essas informações são consideradas dados sensíveis.

Formação com atividades práticas

A proposta pedagógica prevê a integração entre conteúdos teóricos e atividades práticas desde o primeiro semestre. A matriz curricular contempla laboratórios individuais e projetos integradores em grupo, nos quais os estudantes desenvolvem diferentes produtos jornalísticos.

Entre as atividades previstas estão produção de notícias, textos e fotografias, reportagens para rádio e podcasts, telejornais, documentários, reportagens transmídia e produtos editoriais para organizações. A grade também inclui conteúdos de fotojornalismo, entrevistas, produção multimídia e jornalismo internacional.

No ambiente virtual de aprendizagem, os alunos terão acesso a aulas gravadas, materiais escritos e livros da biblioteca digital. A formação também contará com webconferências em grupo, conduzidas pelos professores das disciplinas, para discussão dos conteúdos e esclarecimento de dúvidas.

Os trabalhos desenvolvidos nos laboratórios e projetos integradores serão avaliados por docentes da instituição. Já as disciplinas terão avaliações presenciais trimestrais.

Polos na Bahia e condições do curso

De acordo com o Senac, aproximadamente 80% da carga horária será realizada a distância. Os outros 20% serão destinados a atividades síncronas mediadas, ações extensionistas e avaliações presenciais. A instituição dispõe de cerca de 360 polos em todo o país, com oferta de vagas definida conforme a capacidade e a demanda de cada região.

Na Bahia, os polos estão localizados em Alagoinhas, Seabra, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador (Aquidabã e Casa do Comércio), Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

O bacharelado tem carga horária de 3.080 horas, distribuídas em oito semestres. Para os polos baianos, o investimento é de 54 parcelas de R$ 344,28. O pagamento pode ser realizado por boleto bancário ou cartões de crédito das bandeiras aceitas pela instituição.

O processo seletivo prevê escolha do polo presencial, elaboração de redação e utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Candidatos que já possuem diploma de nível superior ou que desejam ingressar por transferência de outra instituição podem contar com um processo de inscrição simplificado e possibilidade de aproveitamento de disciplinas já cursadas.

Flexibilidade e mercado de trabalho

A flexibilidade de horários é apontada pelo Senac como um dos fatores que impulsionam a procura por cursos a distância, inclusive nos grandes centros urbanos. Segundo o coordenador Luiz Fernando Gomes Pinto, parte significativa desse público é formada por pessoas que já trabalham e possuem compromissos familiares, mas buscam conciliar a rotina com a formação acadêmica.

A nova oferta também ocorre em um momento de retomada das discussões sobre a exigência de diploma específico para o exercício do jornalismo no Brasil. Desde 2009, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a obrigatoriedade da graduação em Jornalismo para o exercício profissional, entidades representativas da categoria, como a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), defendem o restabelecimento da exigência.

Em 2026, o debate ganhou novo impulso com a mobilização pela votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 206/2012, que prevê a retomada da obrigatoriedade da formação superior específica. Até o momento, entretanto, permanece válida a decisão do STF, e o diploma não é exigência para o exercício da profissão.