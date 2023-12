Senado aprova Corregedor-Geral do TJBA para vaga no Conselho Nacional de Justiça

O Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia, José Edivaldo Rocha Rotondano, foi aprovado em sabatina no Senado Federal para ocupar vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Durante a sabatina, realizada no dia 29 de novembro, também foram aprovados mais 7 nomes para a vaga do CNJ: a Advogada da União Daiane Nogueira de Lira; a Desembargadora do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região Mônica Autran Machado Nobre; a Juíza Federal do TRF da 2ª Região, Daniela Pereira Madeira; a Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça Renata Gil; o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Guilherme Augusto Caputo Bastos; o Juiz do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha; e o Juiz do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano.