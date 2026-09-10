Senai abre 120 vagas para cursos gratuitos no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:21
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu inscrições para 120 vagas de três cursos gratuitos de qualificação profissional em Alagoinhas, no nordeste da Bahia.
Os candidatos podem se inscrever presencialmente no Senai Alagoinhas, localizado na Praça Barão do Rio Branco, no Centro. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.
Para menores de idade, é necessário o acompanhamento de um responsável legal.
Confira vagas:
Programador Web
Prazo de inscrições: Até 2 de outubro
Vagas: 40
Carga horária: 240 horas
Auxiliar de Laboratório Químico
Prazo de inscrições: 9 a 30 de setembro
Vagas: 40
Carga horária: 160 horas
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Programador de Manutenção Industrial
Prazo de inscrições: 9 de setembro a 2 de outubro
Vagas: 40
Carga horária: 180 horas