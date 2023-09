Senai Bahia abre quase 300 vagas gratuitas em cursos de aprendizagem industrial

O Senai Bahia inscreve até 15 de setembro para 288 vagas de cursos gratuitos de aprendizagem industrial básica. As oportunidades são para jovens entre 14 e 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio, entre outros requisitos especificados no edital.



As vagas são para os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Produção, Operador de Processo de Transformação de Borracha, Eletricista Industrial, Eletricista de Manutenção Industrial e Inspetor de Análise da Qualidade.