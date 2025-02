Senhoras da folia: 200 idosas confeccionam as próprias fantasias para baile de Carnaval

CARNAVALESCAS

O Baile da Eterna Juventude acontece na próxima terça-feira (25), a partir das 17h, no MAB e tem acesso gratuito

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 10:12

Crédito: Divulgação

Desde o começo deste mês, mais de 200 integrantes da Associação Grupo Eterna Juventudade, que reúne mulheres da terceira idade, ocupam uma área do Museu de Arte da Bahia (MAB). Concentradas, movem as mãos habilidosas em torno de linhas, agulhas, máquina de costura, brilhos e paetês. Elas usam e abusam da criatividade na confecção das peças. E tudo por uma boa causa. As idosas botam, literalmente, a mão nos materiais para confecção dos adereços que elas mesmas vão usar e também as fantasias que serão apresentadas no Baile da Eterna Juventude, que acontece na próxima terça-feira (25), a partir das 17h, no MAB. >

200 idosas se reúnem para criar fantasias para baile de Carnaval Crédito: Divulgação

Espaço dedicado às artes, o museu virou uma espécie de QG das senhorinhas nos últimos dias. É lá que elas participam das oficinas de fantasias, confeccionadas exclusivamente com materiais reciclados, criadas pelo artista plástico Joaquim Assis, e tem a parceria do Bloco Os Mascarados. De acordo com o artista plástico e criador do projeto, a confecção das fantasias que serão apresentadas no baile é uma das atividades do projeto social que recolhe materais de descarte e dá um novo uso para o que seria jogado no lixo. “No caso as luxuosas fantasias, confeccionadas por elas próprias e exibidas ao público não apenas no baile de máscaras, mas no desfile que realizam todos os anos durante o Carnaval”, explica Joaquim. >

A ideia do projeto foi do próprio artista que tira dinheiro do seu bolso para manter a entidade que acolhe estas mulheres que encontram no trabalho de reciclagem e criação, um novo sentido para suas vidas. Com uma proposta inclusiva, o bloco une cultura popular, reciclagem e protagonismo da pessoa idosa na grande festa popular.>