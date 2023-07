'Sentimento é de indignação', diz parente de jovem morta por bala perdida

Enterro da jovem Camila dos Santos aconteceu no cemitério Campo Santo. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além da tristeza pela perda da jovem Camila Camila Silva dos Santos, 23 anos, família da estudante está indignada pela situação. O corpo da jovem foi enterrado na manhã desta sexta-feira (14), no Cemitério Campo Santo.



"O sentimento é de saudade e indignação. Quando existe a violência urbana e uma pessoa envolvida com o crime acaba tendo a vida ceifada já é triste e é pior ainda quando é com uma jovem mulher preta, que está trabalhando, voltando para casa", disse um primo da vítima, que preferiu não se identificar.

Ele explica que a família está com medo de relatiações, visto que o tiroteio teria sido entre duas facções rivais. "O receio é sempre grande porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe quem é pessoa correta para comentar ou dizer qualquer coisa. Chegou a um ponto de ir de um bairro a outro e ter a vida ceifada, mesmo não tendo envolvimento com nada", disse.

Ele fez questão de ressaltar que Camila nunca teve envolvimento com a criminalidade. "Uma pessoa da periferia, que estava trabalhando, lutando para vencer na vida, uma menina que nunca se envolveu com nada de errado, no entanto, teve a vida ceifada. Foi até bom mostrarem o vídeo porque havia até a possibilidade de o estado falar que era envolvida com o tráfico de drogas. Ficou bem claro que não era envolvida com tráfico de drogas. O sentimento é de indignação.", disse.

Suspeito morto

Um dos homens apontados por participar do tiroteio que matou a estudante foi morto pela polícia na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações da Polícia Civil, ele foi localizado no Engenho Velho da Federação.

A operação foi realizada pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Segundo a polícia, o homem resistiu à abordagem policial, foi baleado, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e acabou morrendo.

"É suspeito de ter participado de diversos homicídios. Ele faz parte de um grupo criminoso que tenta tomar os pontos de venda de drogas de outros grupos e nessas tentativas tem ocorrido diversos homicídios. Ele comandou aquele bonde que confrontou na praça que resultou na morte da menina", disse o delegado Nilton Borba, em entrevista à Tv Bahia.