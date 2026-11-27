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Bruno Wendel
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:01
Um dos principais espaços de preservação e difusão da cultura afro-brasileira em Salvador, a Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, foi reinaugurada na manhã desta sexta-feira (27), no Curuzu. O equipamento passou por obras de requalificação que receberam investimento de aproximadamente R$ 8 milhões da Prefeitura de Salvador.
Senzala do Barro Preto é reinaugurada
A intervenção modernizou a estrutura do espaço, com melhorias de acessibilidade, climatização e iluminação solar, além de adequações técnicas para ampliar as condições de realização de atividades culturais, apresentações artísticas e ações socioeducativas.
“O principal problema da sede é que não havia climatização. E aí, no final do ano, no verão, quando tinha que ter os ensaios e as Noites da Beleza Negra, sempre era muito calor, uma queixa geral das pessoas”, declarou o prefeito Bruno Reis durante a entrega do espaço. A reinauguração integra a programação do Festival Salvador Capital Afro e coincide com o encerramento do Novembro Azeviche, mês dedicado à valorização da cultura e da identidade negra.
Fundador do Ilê Aiyê, Vovô do Ilê também destacou a importância da revitalização. “É muito importante, porque o trabalho pedagógico que o Ilê desenvolve é fundamental para a comunidade, pois, através da música, tira os jovens das drogas. É fundamental o apoio da Prefeitura”, afirmou.
Entre as intervenções realizadas estão a climatização do palco, do auditório de apresentações e do foyer, além da implantação de um sistema misto de climatização. O espaço também recebeu melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias, subestação elétrica particular, portas acústicas para o estúdio de som, tablado para a sala de dança e cozinha industrial.
A obra contemplou ainda sanitários com soluções de acessibilidade, incluindo instalações adaptadas para pessoas com deficiência (PCDs), além de melhorias nos camarins, nas áreas de apoio aos espetáculos, nas salas administrativas e nos espaços de convivência.