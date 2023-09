Serviços gratuitos são oferecidos pela Prefeitura e TJ no Pelourinho a partir de hoje

A Prefeitura de Salvador, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), promove a partir desta terça-feira (12) uma feira de serviços diversos e gratuitos para a população. O evento ocorrerá no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, Centro Histórico, até a próxima quinta-feira (14), das 9h às 16h.



Denominada “Prefeitura-Bairro Vai Até Você”, a ação leva, de forma itinerante, todos os serviços oferecidos pelas 10 unidades fixas de Prefeituras-Bairro de Salvador, como balcão de ouvidoria, CadÚnico, pesquisa de emprego nas vagas intermediadas pelo SIMM, pedido de atuação da Codesal, informações sobre o programa Primeiro Passo, pedido de suporte do Codecon, entre outros.