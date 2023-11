Servidores da Limpurb fazem homenagem ao filme ‘Ó Paí Ó 2’

Servidores da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) publicaram nesta quinta-feira (23) um vídeo nas redes sociais celebrando a estreia do filme ‘Ó Paí Ó 2’. Segundo a Limpurb, a ideia do vídeo é retratar a alegria dos agentes de limpeza que atuam nas ruas do Pelourinho.



No vídeo, os garis aparecem dançando a música “I Miss Her”, da banda Olodum, em diversos pontos do Centro Histórico, em referência a cena do primeiro filme, na qual o elenco dança a música no bar da personagem Neuzão. Segundo a assessoria, a ideia do vídeo surgiu logo após o anúncio do filme: “Assim que tivemos a oportunidade, reunimos os agentes de limpeza e todos quiseram participar do vídeo”, disse Priscila Santos, assessora de comunicação da Limpurb.