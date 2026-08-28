EDUCAÇÃO

Servidores públicos da Bahia poderão converter licença-prêmio em dinheiro; saiba como solicitar

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:49

Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) Crédito: Douglas Amaral/Ascom SEC

Os servidores da rede estadual de ensino da Bahia poderão converter a licença-prêmio em dinheiro. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26).

De acordo com a decisão, a conversão é válida para analistas técnicos, técnicos administrativos e auxiliares administrativos, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores das unidades escolares estaduais.

Os profissionais poderão protocolar os pedidos a partir desta sexta-feira (26), por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pelo SAC Educação ou nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE). A Secretaria da Educação do Estado (SEC) analisará os protocolos até o último dia de cada mês.