Servidores públicos da Bahia poderão converter licença-prêmio em dinheiro; saiba como solicitar

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Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:49
Os servidores da rede estadual de ensino da Bahia poderão converter a licença-prêmio em dinheiro. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26).
De acordo com a decisão, a conversão é válida para analistas técnicos, técnicos administrativos e auxiliares administrativos, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores das unidades escolares estaduais.
Os profissionais poderão protocolar os pedidos a partir desta sexta-feira (26), por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pelo SAC Educação ou nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE). A Secretaria da Educação do Estado (SEC) analisará os protocolos até o último dia de cada mês.
Segundo o governo estadual, a medida tem como objetivo evitar prejuízos ao calendário escolar, reduzindo possíveis desfalques nas salas de aula e nos setores administrativos.