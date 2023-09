Os servidores técnicos das universidades estaduais da Bahia bloquearam a entrada dos campus na manhã desta terça-feira (19), em reivindicação pelo cumprimento anual dos períodos dos processos de abertura de progressão e promoção de carreira. As manifestações ocorreram na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia (Sintest), cerca de 900 servidores técnicos das universidades estão sem participar do processo de progressão na carreira, apesar do governo ter anunciado que as promoções e progressões dos servidores públicos estariam garantidas.