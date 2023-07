Sesab abre processo seletivo para mais de 1.000 vagas de emprego

Foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado (15) o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos para contratação de pessoal para duas unidades de saúde estaduais. As vagas são por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.



São 587 vagas para atuação no Hospital Regional Dantas Bião (HRDB), no município de Alagoinhas, e 435 vagas para o Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista (CHVC), em Vitória da Conquista.