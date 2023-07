Sesab fará atendimento em Pernambués para realização de cirurgias eletivas

Para agilizar o atendimento de pessoas que aguardam por uma cirurgia eletiva e reduzir a fila de procedimentos, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, realiza neste domingo e segunda-feira (30 e 31) uma iniciativa do projeto Saúde Mais Perto. A ação acontecerá nos dois dias de 8h às 17h, em uma estrutura montada no Centro Social Urbano de Pernambués, localizado na Rua Thomaz Gonzaga, em Salvador.