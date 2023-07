Sesab faz 944 testes para ISTs no São João do Parque de Exposições

Sesab montou estrutura de atendimentos no São João da Bahia, no Parque de Exposições. Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GovBA

No último fim de semana de shows do São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) realizou 944 testes para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). No local, estão sendo feitos testes rápidos para identificar HIV, Hepatites B e C e Sífilis. Na última sexta-feira (30), quatro foram positivos para HIV, um para Hepatite B e 21 para Sífilis.



Nos postos, também há ações educativas como a distribuição de material informativo. Ao todo, foram entregues 8 mil preservativos, entre masculinos e femininos. As pessoas que tiveram resultados positivos nos testes foram liberadas já com encaminhamento para darem início ao tratamento.

“A orientação é feita também para aqueles que os testes foram negativos. Sempre reforçamos a necessidade da prevenção, com a utilização do preservativo. A ação vai muito além do teste”, explicou a coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão.