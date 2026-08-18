SOLIDARIEDADE

Sessão solene na ALBA celebra 70 anos da Cáritas Brasileira

Organização atua na defesa de direitos pautada pela construção do Bem Viver

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:44

A sessão especial homenageia a instituição que atua na defesa dos direitos humanos, fortalecimento da justiça social e construção de uma sociedade mais solidária Crédito: Sandra Travassos/ALBA

Os setenta anos da Cáritas Brasileira serão celebrados no próximo dia 21 de agosto com uma sessão especial em homenagem à instituição que segue firme na defesa dos direitos humanos, no fortalecimento da justiça social e na construção de uma sociedade mais solidária. A sessão é proposta pela deputada Neusa Cadore e ocorrerá às 9h30 no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.

As pessoas interessadas em participar do momento celebrativo devem confirmar presença no link . Com presença em todo o território nacional por meio de seus regionais e articulações, a Cáritas Brasileira atua em rede junto às diversas Cáritas Diocesanas, Arquidiocesanas e Paroquiais levando a presença do braço social da Igreja Católica aos territórios, com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, sobretudo em locais onde o estado e as políticas públicas não chegam.

Em gestos concretos, a Cáritas Brasileira se materializa no acolhimento e apoio às pessoas migrantes e refugiadas; na luta por direitos de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros grupos tradicionais; na luta contra o racismo estrutural e socioambiental; na geração de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens; na construção da equidade e no enfrentamento às violências de gênero; no apoio às pessoas vítimas de desastres e crimes ambientais; na oferta de comida de verdade para quem precisa e no apoio às populações do campo e das florestas que produzem alimentos; bem como na incidência por políticas públicas em todas as esferas de poder para promover a transformação social por meio de justiça socioambiental.

A Cáritas é presença pastoral da Igreja e sua missão é vivida no serviço e na caridade transformadora. Caminha ao encontro das periferias, da dor e do sofrimento, sendo sinal de esperança em todo o Brasil, feito por muitas mãos e corações solidários sem perder de vista a inspiração de Dom Helder Camara, fundador da instituição.

Trajetória e futuro

A trajetória da Cáritas Brasileira revela uma organização profundamente enraizada no tecido social e atenta às mudanças do tempo histórico. Seja na convivência com o Semiárido, por meio das tecnologias sociais como as cisternas e os quintais produtivos, na luta contra a fome, na acolhida a migrantes, na resposta a emergências, na comunicação popular ou na defesa de políticas públicas, sua presença tem se renovando sem perder o centro de sua missão. A história da Cáritas se traduz em fidelidade ao Evangelho, às pessoas empobrecidas e à construção compartilhada de um país mais justo, solidário e humano.

Nesse sentido, a Cáritas Brasileira chega aos seus 70 anos com o olhar voltado para o futuro, sabendo que cada passo é semente de um novo tempo, fé que se faz gesto e presença que continua transformando o mundo.

Serviço

O que: Sessão Especial 70 anos da Cáritas Brasileira

Quando: 21 de agosto de 2026, 9h30

Onde: Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.