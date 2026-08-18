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Sessão solene na ALBA celebra 70 anos da Cáritas Brasileira

Organização atua na defesa de direitos pautada pela construção do Bem Viver

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:44

A sessão especial homenageia a instituição que atua na defesa dos direitos humanos, fortalecimento da justiça social e construção de uma sociedade mais solidária
A sessão especial homenageia a instituição que atua na defesa dos direitos humanos, fortalecimento da justiça social e construção de uma sociedade mais solidária Crédito: Sandra Travassos/ALBA

Os setenta anos da Cáritas Brasileira serão celebrados no próximo dia 21 de agosto com uma sessão especial em homenagem à instituição que segue firme na defesa dos direitos humanos, no fortalecimento da justiça social e na construção de uma sociedade mais solidária. A sessão é proposta pela deputada Neusa Cadore e ocorrerá às 9h30 no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.

As pessoas interessadas em participar do momento celebrativo devem confirmar presença no link . Com presença em todo o território nacional por meio de seus regionais e articulações, a Cáritas Brasileira atua em rede junto às diversas Cáritas Diocesanas, Arquidiocesanas e Paroquiais levando a presença do braço social da Igreja Católica aos territórios, com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, sobretudo em locais onde o estado e as políticas públicas não chegam.

Em gestos concretos, a Cáritas Brasileira se materializa no acolhimento e apoio às pessoas migrantes e refugiadas; na luta por direitos de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros grupos tradicionais; na luta contra o racismo estrutural e socioambiental; na geração de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens; na construção da equidade e no enfrentamento às violências de gênero; no apoio às pessoas vítimas de desastres e crimes ambientais; na oferta de comida de verdade para quem precisa e no apoio às populações do campo e das florestas que produzem alimentos; bem como na incidência por políticas públicas em todas as esferas de poder para promover a transformação social por meio de justiça socioambiental. 

A Cáritas é presença pastoral da Igreja e sua missão é vivida no serviço e na caridade transformadora. Caminha ao encontro das periferias, da dor e do sofrimento, sendo sinal de esperança em todo o Brasil, feito por muitas mãos e corações solidários sem perder de vista a inspiração de Dom Helder Camara, fundador da instituição.

Trajetória e futuro

A trajetória da Cáritas Brasileira revela uma organização profundamente enraizada no tecido social e atenta às mudanças do tempo histórico. Seja na convivência com o Semiárido, por meio das tecnologias sociais como as cisternas e os quintais produtivos, na luta contra a fome, na acolhida a migrantes, na resposta a emergências, na comunicação popular ou na defesa de políticas públicas, sua presença tem se renovando sem perder o centro de sua missão. A história da Cáritas se traduz em fidelidade ao Evangelho, às pessoas empobrecidas e à construção compartilhada de um país mais justo, solidário e humano.

Nesse sentido, a Cáritas Brasileira chega aos seus 70 anos com o olhar voltado para o futuro, sabendo que cada passo é semente de um novo tempo, fé que se faz gesto e presença que continua transformando o mundo. 

Serviço

O que: Sessão Especial 70 anos da Cáritas Brasileira

Quando: 21 de agosto de 2026, 9h30

Onde: Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.

Quanto: acesso gratuito mediante inscrição pelo link

Tags:

Alba

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