Sete apostas da Bahia faturam até R$ 52 mil na Mega-Sena; veja cidades

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Esther Morais
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:20
Sete apostas feitas na Bahia acertaram cinco números no concurso 3069 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (11). Os prêmios variam de R$ 26.095,20 a R$ 52.190,46, conforme a quantidade de números apostados e as características de cada jogo.
As apostas premiadas foram registradas em Campo Formoso, Feira de Santana, Irecê, Rio de Contas, Salvador e Wagner.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Em Rio de Contas, um bolão com 15 cotas recebeu R$ 52.190,40. Já em Wagner, uma aposta simples com sete números, que também teve dois prêmios na faixa de cinco acertos, faturou R$ 52.190,46.
Em Campo Formoso, Irecê e Salvador, as apostas simples receberam R$ 26.095,23 cada. Em Feira de Santana, um bolão com cinco cotas levou R$ 26.095,20.
Os números sorteados foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.
O próximo sorteio está previsto para quarta-feira (14), com estimativa de prêmio de R$ 150 milhões.