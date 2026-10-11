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Sete apostas da Bahia faturam até R$ 52 mil na Mega-Sena; veja cidades

Bilhetes premiados acertaram cinco dezenas no concurso 3069

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:20

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Sete apostas feitas na Bahia acertaram cinco números no concurso 3069 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (11). Os prêmios variam de R$ 26.095,20 a R$ 52.190,46, conforme a quantidade de números apostados e as características de cada jogo.

As apostas premiadas foram registradas em Campo Formoso, Feira de Santana, Irecê, Rio de Contas, Salvador e Wagner.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Em Rio de Contas, um bolão com 15 cotas recebeu R$ 52.190,40. Já em Wagner, uma aposta simples com sete números, que também teve dois prêmios na faixa de cinco acertos, faturou R$ 52.190,46.

Em Campo Formoso, Irecê e Salvador, as apostas simples receberam R$ 26.095,23 cada. Em Feira de Santana, um bolão com cinco cotas levou R$ 26.095,20.

Os números sorteados foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

O próximo sorteio está previsto para quarta-feira (14), com estimativa de prêmio de R$ 150 milhões.

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