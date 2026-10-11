LOTERIA

Sete apostas da Bahia faturam até R$ 52 mil na Mega-Sena; veja cidades

Bilhetes premiados acertaram cinco dezenas no concurso 3069

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:20

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Sete apostas feitas na Bahia acertaram cinco números no concurso 3069 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (11). Os prêmios variam de R$ 26.095,20 a R$ 52.190,46, conforme a quantidade de números apostados e as características de cada jogo.

As apostas premiadas foram registradas em Campo Formoso, Feira de Santana, Irecê, Rio de Contas, Salvador e Wagner.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Em Rio de Contas, um bolão com 15 cotas recebeu R$ 52.190,40. Já em Wagner, uma aposta simples com sete números, que também teve dois prêmios na faixa de cinco acertos, faturou R$ 52.190,46.

Em Campo Formoso, Irecê e Salvador, as apostas simples receberam R$ 26.095,23 cada. Em Feira de Santana, um bolão com cinco cotas levou R$ 26.095,20.

Os números sorteados foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.