Sete casas ficam alagadas após rompimento de tubulação de água

Sete casas foram alagadas durante o vazamento na tubulação do Vale do Canela. Os moradores estão sendo assistidos pelo serviço social da Embasa e os prejuízos serão ressarcidos pela companhia, segundo a empresa.



No momento, equipes da Embasa trabalham no conserto da linha distribuidora que rompeu neste domingo (18), no final da manhã.



Para a realização do serviço de manutenção emergencial foi preciso interromper o abastecimento nas seguintes localidades: Garcia, Corredor da Vitória, Canela, Alto das Pombas e apenas uma parte da Graça, Barra, Ondina, Calabar, Federação, Engenho Velho da Federação e Rio Vermelho.