Sete pessoas são presas por tráfico internacional de drogas às margens do Rio São Francisco

Sete pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas em Juazeiro na madrugada da última sexta-feira (15). As prisões aconteceram durante uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) com as polícias Militar da Bahia e de Pernambuco.



O grupo foi preso em flagrante em um galpão às margens do Rio São Francisco, em Petrolina (PE), após uma denúncia anônima. Com ele, os policiais encontraram 437 kg de cocaína.



A droga estava sendo inserida dentro de caixas de mangas que seriam exportadas para a Europa quando a polícia chegou. Além da droga, foram apreendidos dois veículos. O veículo e as drogas apreendidas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro (BA).