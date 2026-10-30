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Shopee anuncia mais de 100 vagas de trabalho na Bahia e 14 mil em todo o Brasil

Oportunidades são para reforçar operações durante a Black Friday e o Natal; não é necessário ter experiência prévia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:41

Shopee
Shopee Crédito: Divulgação / Shopee

A Shopee anunciou a abertura de mais de 14 mil vagas de emprego efetivas e temporárias no Brasil até o fim de 2026. As oportunidades contemplam operações logísticas em 19 estados e no Distrito Federal, incluindo a Bahia, além de posições corporativas nos escritórios da empresa em São Paulo. No estado, serão mais de 100 vagas de trabalho na temporada de compras.

As contratações fazem parte da preparação do marketplace para o aumento da demanda durante as principais campanhas comerciais de fim de ano, como a 11.11 – A Maior Liquida do Ano, a Black Friday e o Natal.

Plataformas de marketplace disponíveis no Brasil

Shein por Shutterstock
Shopee oferece 100 vagas em curso gratuito por Reprodução
Mercado Livre na Bahia por Divulgação
Aliexpress por Shutterstock
TikTok Shop por Divulgação
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Shein por Shutterstock

Em 2026, a empresa inaugurou 14 novos centros de distribuição no país, chegando a 30 unidades. Desse total, 25 são centros de cross-docking e cinco de fulfillment. A estrutura logística também conta com mais de 200 hubs de first mile e last mile e mais de 5 mil Agências Shopee.

“As datas duplas ao longo do ano se tornaram momentos importantes para consumidores e vendedores brasileiros, e o fim de ano traz uma demanda particularmente alta. Por isso, estamos ampliando nossas equipes para apoiar esse período e continuar oferecendo as melhores experiências aos nossos usuários. Com mais de 40 mil colaboradores diretos no Brasil, também estamos focados em proporcionar oportunidades para que as pessoas desenvolvam suas carreiras e cresçam com a Shopee”, afirma a Head de Pessoas da Shopee, Karina Hartung.

Operações logísticas

As oportunidades nas operações logísticas são presenciais e incluem funções como auxiliar de logística e representante I. Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Para as funções operacionais anunciadas, não é necessário ter experiência profissional prévia. As posições temporárias também podem representar uma possibilidade de efetivação, a depender das necessidades da empresa e das circunstâncias individuais.

As contratações estão previstas para Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

A Shopee oferece remuneração competitiva e benefícios que variam de acordo com a função e a localidade. Entre as vantagens estão bônus, vale-refeição, plano de saúde, auxílio-creche e transporte fornecido pela empresa.

Os interessados podem consultar os detalhes das oportunidades e realizar as inscrições pelos canais correspondentes à região:

Franco da Rocha (SP)

São Paulo e Paraná

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Demais localidades, incluindo a Bahia

Vagas corporativas

Além das oportunidades operacionais, a Shopee está recrutando profissionais para cargos corporativos em seus escritórios em São Paulo. Os requisitos variam conforme a função e a área de atuação.

Mais informações sobre as posições disponíveis e os processos seletivos podem ser consultadas na página de carreiras da empresa.

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