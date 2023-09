Shopee lança projeto de reforço escolar e aulas empreendedorismo a comunidades

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, anuncia a 1ª edição do Projeto Shopee Educa, uma iniciativa que visa gerar oportunidades por meio da educação e de noções básicas de empreendedorismo para 100 pessoas de comunidades em Simões Filho (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE). As inscrições estão abertas até 30 de setembro para moradores das regiões maiores de 18 anos e não tem como pré-requisito nível de escolaridade. Realizado em parceria com o Alicerce Educação, o projeto é composto de um programa acadêmico que busca diminuir a defasagem educacional, além de desenvolver o pensamento crítico, a autoconfiança e a inteligência emocional dos participantes. O curso ainda tem como objetivo gerar novas oportunidades para o contexto social dos estudantes, introduzindo-os ao ecossistema do empreendedorismo digital e de oportunidades de trabalho na Shopee.

As aulas começam em outubro e serão ministradas em encontros presenciais, três vezes por semana, com 1h30 de duração cada por 4 meses. As temáticas abordadas serão: matemática, leitura e escrita, noções de empreendedorismo, introdução ao e-commerce e outras relacionadas a habilidades socioemocionais. Ao longo do programa, também serão exploradas maneiras de conectar os alunos com oportunidades locais de emprego, na própria Shopee, o que o marketplace avalia como uma iniciativa fundamental do projeto.