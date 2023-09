Shopee oferece curso de empreendedorismo e reforço escolar em Simões Filho

Shopee oferece 100 vagas em curso gratuito. Crédito: Reprodução

hopee Educa: projeto inédito leva reforço escolar e aulas de empreendedorismo a comunidades do Nordeste



Em parceira com o Alicerce Educação, iniciativa promovida pela Shopee impactará 100 alunos nos estados da Bahia e Pernambuco; ao final do curso, serão oferecidas oportunidades de trabalho aos participantes



A Shopee anunciou uma iniciativa que vai oferecer 100 vagas para aulas gratuitas de reforço escolar e de noções básicas de empreendedorismo. Segundo a plataforma, a 1ª edição do Projeto Shopee Educa, será focada em comunidades em Simões Filho (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE). Podem se inscrever pessoas a partir de 18 anos, até o dia 30. Não há pré-requisito de escolaridade.

Com início em outubro, as aulas acontecem em encontros presenciais, com frequência de três vezes por semana. Cada aula terá 1h30 de duração e o projeto deve durar quatro meses. Serão trabalhadas temáticas como matemática, leitura e escrita, noções de empreendedorismo, introdução ao e-commerce e outras relacionadas a habilidades socioemocionais. Ainda de acordo com a plataforma, serão apresentadas, ainda, maneiras de conectar os alunos com oportunidades locais de emprego na própria Shopee.

Criado a partir de uma parceria com Alicerce Educação, o projeto tem um programa acadêmico que busca diminuir a defasagem educacional, além de desenvolver o pensamento crítico, a autoconfiança e a inteligência emocional dos participantes. Além disso, o objetivo do curso é gerar novas oportunidades e introduzir os participantes ao ambiente do empreendedorismo digital e de oportunidades de trabalho na Shopee.

“Estamos bem animados com esse projeto e a oportunidade que estamos levando para essas comunidades. O Projeto Shopee Educa busca impactar positivamente a vida dos alunos, fornecendo educação de qualidade, além de habilidades empreendedoras e socioemocionais que podem ser aplicadas em suas carreiras futuras. Queremos que os participantes sejam protagonistas de suas histórias e coloquem em prática tudo o que aprenderem”, explica a gerente de Comunicação e Responsabilidade Corporativa da empresa, Luciana Ferraz.