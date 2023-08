Shopping Bela Vista é ponto da Campanha de Vacinação Antirrábica

O Shopping Bela Vista é um dos pontos de imunização da Campanha de Vacinação Antirrábica em Cães e Gatos - realizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Os animais serão vacinados gratuitamente no piso L1, Asa Norte - ao lado do Posto Fixo de Vacinação, nos dias 02/09 (sábado) e 03/09 (domingo). Aos sábados, os pets poderão ser vacinados das 9h às 16h. Já aos domingos, a vacinação acontece das 12 às 17h.



A campanha, que está em curso desde o mês de julho, ocorre nos 417 municípios baianos e tem expectativa de vacinar cerca de 2,5 milhões de animais. Além disso, a imunização contemplará todos os cães e gatos a partir dos três meses de idade e os mesmos devem continuar sendo vacinados anualmente por toda a vida.