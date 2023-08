Shopping Bela Vista inaugura Sala Agosto Lilás

Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista criou um espaço específico dentro do empreendimento para acolher mulheres, orientar e promover ações para inibir violações de direitos femininos. A inauguração da Sala Agosto Lilás, uma iniciativa do Bela Vista em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres Infância e Juventude (SPMJ) e o Ministério Público da Bahia (MP/BA), aconteceu nessa segunda (14).



Na Sala Agosto Lilás, localizada no piso L2, serão realizados palestras e diálogos sobre sinais de alerta para casos de agressões, aulas de biodança, fitdance e yoga, além de orientações do Centro de Referência de Atenção à Mulher – CRAM em movimento, ações de saúde da mulher; oficinas de horta em casa, de música e bordados, aula de defesa pessoal e apresentações de atrações musicais no período da tarde.

O local, que conta com o apoio do Bloco Carnavalesco "As Muquiranas", irá funcionar até 31 de agosto durante o horário de funcionamento do Bela Vista: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h.

Estiveram no local a titular da SPMJ, Fernanda Lordelo, representando a gestão municipal, a Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero e em Defesa do Direitos das Mulheres (NEVID) do Ministério Público baiano, Sara Gama Sampaio, a Diretora de Políticas para as Mulheres da SPMJ Fernanda Cerqueira, e a desembargadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia, Nágila Brito.

O encontro também contou com apresentações musicais e marcou a abertura da Exposição fotográfica “Agosto Lilás: Juntos pela Erradicação da Violência Contra Mulher”, da fotógrafa e assistente social Priscila Marinho, com fotos das equipes dos órgãos que atuam na rede de proteção, como DEAMs, Ministério Público, Ronda Maria da Penha, Defensoria Pública e Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude do Município, Tribunal de Justiça e sociedade civil.