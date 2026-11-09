Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shopping de R$ 145 milhões será inaugurado no interior da Bahia e deve gerar 1,2 mil empregos

Empreendimento recebeu investimento de R$ 145 milhões e prevê gerar 1,2 mil empregos diretos e indiretos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:13

Shopping Parque Oeste
Shopping Parque Oeste Crédito: Divulgação

O primeiro shopping center de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, será inaugurado em 4 de março de 2027. Batizado de Shopping Parque Oeste, o empreendimento terá 92 lojas, mais de 140 salas comerciais e espaços voltados para compras, alimentação, lazer e serviços.

Com investimento de R$ 145 milhões, o complexo ocupa uma área de 60 mil metros quadrados, com mais de 30 mil metros quadrados de área construída. Entre as operações já anunciadas estão Renner, Riachuelo, Cineplex e Smart Fit, além de redes de alimentação e serviços, como Burger King, Spoleto, Giraffas, Bob’s, Divino Fogão, O Boticário e Vivo.

A chegada do empreendimento também deve movimentar o mercado de trabalho da região. A estimativa é que sejam criados cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos. Segundo a administração, as lojas devem começar a receber currículos no início de 2027, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência profissional.

O shopping contará com 800 vagas de estacionamento, fraldário, área de convivência e ambientes climatizados. O espaço também terá estrutura pet friendly e previsão de medidas voltadas à gestão de resíduos e ao uso eficiente de água e energia.

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Balneário Rio de Pedras em Luis Eduardo Magalhães por SECOM/ Prefeitura de LEM
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
1 de 8
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação

De acordo com Ulisses Silva, diretor de Operações da NIAD Shopping Centers, a proposta é que o empreendimento funcione como um espaço de convivência para famílias, além de contribuir para o fortalecimento do comércio e da oferta de serviços no Oeste baiano.

Leia mais

Imagem - Após fechamento, pizzaria badalada anuncia data de reabertura em Salvador

Após fechamento, pizzaria badalada anuncia data de reabertura em Salvador

Imagem - IF Baiano abre 160 vagas em cursos técnicos gratuitos a distância

IF Baiano abre 160 vagas em cursos técnicos gratuitos a distância

Imagem - SAC oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade no Barradão; veja como conseguir

SAC oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade no Barradão; veja como conseguir

A expectativa da administração é que o shopping movimente aproximadamente R$ 200 milhões por ano na economia local. A projeção também é que cerca de 40% dos visitantes sejam moradores de municípios vizinhos, ampliando a influência comercial do empreendimento para além de Luís Eduardo Magalhães.

*Com informações do Alô Alô Bahia

Tags:

Luís Eduardo Magalhães

Mais recentes

Imagem - Inscrições gratuitas para Escola de Eletricistas da Coelba terminam nesta segunda-feira (9)

Inscrições gratuitas para Escola de Eletricistas da Coelba terminam nesta segunda-feira (9)
Imagem - Empresa condenada por cartel vence licitação de R$ 632 milhões para fornecer trens à Bahia

Empresa condenada por cartel vence licitação de R$ 632 milhões para fornecer trens à Bahia
Imagem - Navios da MSC chegam a Salvador nesta semana e abrem temporada de cruzeiros no Brasil

Navios da MSC chegam a Salvador nesta semana e abrem temporada de cruzeiros no Brasil