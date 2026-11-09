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Shopping de R$ 145 milhões será inaugurado no interior da Bahia e deve gerar 1,2 mil empregos

Empreendimento recebeu investimento de R$ 145 milhões e prevê gerar 1,2 mil empregos diretos e indiretos

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:13

Shopping Parque Oeste Crédito: Divulgação

O primeiro shopping center de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, será inaugurado em 4 de março de 2027. Batizado de Shopping Parque Oeste, o empreendimento terá 92 lojas, mais de 140 salas comerciais e espaços voltados para compras, alimentação, lazer e serviços.

Com investimento de R$ 145 milhões, o complexo ocupa uma área de 60 mil metros quadrados, com mais de 30 mil metros quadrados de área construída. Entre as operações já anunciadas estão Renner, Riachuelo, Cineplex e Smart Fit, além de redes de alimentação e serviços, como Burger King, Spoleto, Giraffas, Bob’s, Divino Fogão, O Boticário e Vivo.

A chegada do empreendimento também deve movimentar o mercado de trabalho da região. A estimativa é que sejam criados cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos. Segundo a administração, as lojas devem começar a receber currículos no início de 2027, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência profissional.

O shopping contará com 800 vagas de estacionamento, fraldário, área de convivência e ambientes climatizados. O espaço também terá estrutura pet friendly e previsão de medidas voltadas à gestão de resíduos e ao uso eficiente de água e energia.

Luís Eduardo Magalhães 1 de 8

De acordo com Ulisses Silva, diretor de Operações da NIAD Shopping Centers, a proposta é que o empreendimento funcione como um espaço de convivência para famílias, além de contribuir para o fortalecimento do comércio e da oferta de serviços no Oeste baiano.

A expectativa da administração é que o shopping movimente aproximadamente R$ 200 milhões por ano na economia local. A projeção também é que cerca de 40% dos visitantes sejam moradores de municípios vizinhos, ampliando a influência comercial do empreendimento para além de Luís Eduardo Magalhães.