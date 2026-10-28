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Shopping em Lauro de Freitas terá patinação no gelo e neve de verdade no Natal

Programação ainda terá espetáculo de patinadores, orquestra e atrações para crianças

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:54

Shopping em Lauro de Freitas terá patinação no gelo e neve de verdade no Natal Crédito: Parque Shopping Bahia / Divulgação

O clima natalino vai ganhar um cenário diferente em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O Parque Shopping Bahia inaugura, no sábado (31), às 17h, o Parque Encantado, com um espetáculo que reúne patinadores no gelo, orquestra e neve de verdade. A programação segue até 6 de janeiro de 2027.

A abertura será realizada na Praça de Eventos, no piso L1, e marca o início das celebrações de Natal do empreendimento. Entre as atrações está uma pista de patinação no gelo com quase 300 m², com ingressos a partir de R$ 40. A proposta é oferecer ao público uma experiência diferente do Natal tradicional na Bahia.

Outra atração será o Globo de Neve, uma experiência interativa disponível para clientes que apresentarem R$ 50 em compras realizadas no shopping. Para participar, é necessário retirar um voucher no piso L1.

Filmes para assistir na ceia de Natal com a família 1 de 12

Programação terá Papai Noel e cães terapeutas

O Papai Noel também estará presente durante a temporada. Interpretado por Orlando Silva do Nascimento, de 75 anos, o personagem recebe famílias no shopping desde o primeiro Natal do empreendimento, em 2020. Em novembro e dezembro, as visitas poderão ser feitas de segunda a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 13h às 20h.

O Parque Encantado também terá o Cão Noel, atração com os golden retrievers Mike e Hugo, cães terapeutas que receberão os visitantes às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, das 17h às 20h, durante novembro e dezembro.

A programação inclui ainda ações de arrecadação de ração para cães e gatos, realizadas em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (REMCA).

Segundo a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, a proposta é proporcionar experiências inéditas para o público local, reunindo patinação no gelo, música ao vivo e neve em um ambiente voltado a diferentes faixas etárias.

Serviço

Parque Encantado - O Natal Ganha Vida no Gelo

Período: 31 de outubro de 2026 a 6 de janeiro de 2027

Local: Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

Espetáculo de abertura: sábado (31), às 17h, na Praça de Eventos, piso L1

Patinação no gelo: ingressos a partir de R$ 40

Globo de Neve: disponível mediante R$ 50 em compras no shopping e retirada de voucher

Papai Noel: segunda a sábado, das 14h às 20h; domingos, das 13h às 20h